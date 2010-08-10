Минобороны: российские войска сорвали пять попыток ротации боевиков ВСУ на Южно-Донецком направлении

Потери украинских войск составили до 55 военнослужащих, три пикапа и САУ "Акация".

Вооруженные силы России сорвали пять попыток ротации украинских боевиков на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.

Три попытки ротации боевиков ВСУ были сорваны в Новомихайловке. Еще две попытки были пресечены российскими войсками в районе Старомайорского. Кроме того, ударами авиации, артиллерии и огнеметных систем были поражены опорные пункты, пункты временной дислокации и районы сосредоточения живой силы противника в районах Новомихайловки, Константиновки, Антоновки, Пречистовки и Урожайного. Потери украинских войск составили до 55 военнослужащих, три пикапа и САУ "Акация".

Ранее в Минобороны сообщили, что российская авиация поразила технику ВСУ на направлении Сватово-Кременная.

Видео: Минобороны России