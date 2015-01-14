Минобороны: российская авиация поразила технику ВСУ на направлении Сватово-Кременная

В состав ударной группы армейской авиации вошли вертолеты Ми-28, Ка-52 и Ми-8.

Российская авиация поразила технику украинских войск на направлении Сватово-Кременная. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В состав ударной группы армейской авиации вошли вертолеты Ми-28, Ка-52 и Ми-8. Экипажи нанесли поражение технике противника. По словам штурмана вертолета Ми-28, цель была обозначена по заранее выявленным координатам, после чего летчики убыли ив зону ожидания.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы штурмовых самолетов Су-25.

Видео: Минобороны России