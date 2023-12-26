Боевые действия велись на Краснолиманском направлении.

Минобороны показало кадры боевой работы штурмовых самолетов Су-25 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах экипажи поразили опорные пункты и живую силу украинских войск. Боевые действия велись на Краснолиманском направлении. Удары по позициям войск противника наносились неуправляемыми артиллерийскими ракетами С-8 на предельно малой высоте.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили три атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Видео: Минобороны России