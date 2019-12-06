Минобороны: российские войска отразили три атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении

Общие потери противника составили до 110 военнослужащих.

Вооруженные силы России отразили три атаки украинских войск на Южно-Донецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.

Атаки десантно-штурмовой бригады противника были отражены при поддержке артиллерии в районе Новомихайловки. В результате украинские войска понесли потере и отступили. Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 110 военнослужащих, два пикапа, САУ М109 "Палладин", САУ "Акация" и САУ "Гвоздика".

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчета РСЗО "Град".

Видео: Минобороны России