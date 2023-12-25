Минобороны показало кадры боевой работы расчета РСЗО "Град"

Артиллеристы уничтожили скопление живой силы и техники противника в Серебрянском лесничестве.

Минобороны показало видео боевой работы расчета РСЗО "Град" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах артиллеристы уничтожили скопление живой силы и техники противника в Серебрянском лесничестве. Боевые действия велись на Краснолиманском направлении. Расчет использовал 122-мм реактивные неуправляемые снаряды. По словам командира боевой машины с позывным "Росич", на уничтожение двух опорных пунктов противника ушло два дня.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении.

Видео: Минобороны России