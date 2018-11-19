Минобороны: российские войска отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении

Общие потери противника составили свыше 40 военнослужащих, одна боевая бронированная машина и три автомобиля.

Вооруженные силы России отразили четыре атаки штурмовых групп украинских войск на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

Атаки штурмовых групп десантно-штурмовой бригады были отражены при поддержке огня артиллерии в районе Синьковки. Общие потери ВСУ составили свыше 40 военнослужащих, одна боевая бронированная машина и три автомобиля.

Ранее в Минобороны сообщили, что российская авиация уничтожила живую силу и технику ВСУ на Краснолиманском направлении.

Видео: Минобороны России