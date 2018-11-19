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Минобороны: российская авиация уничтожила живую силу и технику ВСУ на Краснолиманском направлении

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Удар по позициям войск противника производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8.

Российская авиация уничтожила живую силу и технику украинских войск на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Удар по позициям войск противника производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8. В военном ведомстве отметили, что удары нанесли с максимально близкого расстояния. В результате боевого применения были уничтожены бронетехника противника и скопление живой силы ВСУ.

Ранее в Минобороны сообщили, что самолет-амфибия ЧФ отработал учебное бомбометание по морской цели.

Видео: Минобороны России

Теги: авиация, вооруженные силы россии, краснолиманское направление, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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