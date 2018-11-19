Минобороны: российская авиация уничтожила живую силу и технику ВСУ на Краснолиманском направлении

Удар по позициям войск противника производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8.

Российская авиация уничтожила живую силу и технику украинских войск на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Удар по позициям войск противника производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8. В военном ведомстве отметили, что удары нанесли с максимально близкого расстояния. В результате боевого применения были уничтожены бронетехника противника и скопление живой силы ВСУ.

Ранее в Минобороны сообщили, что самолет-амфибия ЧФ отработал учебное бомбометание по морской цели.

Видео: Минобороны России