Минобороны: российская авиация уничтожила живую силу и технику ВСУ на Краснолиманском направлении

Российская авиация уничтожила живую силу и технику украинских войск на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Удар по позициям войск противника производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8. В военном ведомстве отметили, что удары нанесли с максимально близкого расстояния. В результате боевого применения были уничтожены бронетехника противника и скопление живой силы ВСУ.
Ранее в Минобороны сообщили, что самолет-амфибия ЧФ отработал учебное бомбометание по морской цели.
Видео: Минобороны России
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