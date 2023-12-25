Минобороны: самолет-амфибия ЧФ отработал учебное бомбометание по морской цели

В патрулировании акватории Черного моря также принимал участие боевой вертолет Ка-29.

Самолет-амфибия Бе-12 Черноморского флота отработал учебное бомбометание по морской цели. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В патрулировании акватории Черного моря также принимал участие боевой вертолет Ка-29. В ходе отработки боевой задачи летчики на сверхмалых и стандартных высотах осуществили поиск безэкипажных катеров и быстроходных лодок ВСУ, а также плавающих мин. Экипаж Бе-12 провел бомбометание по мишени, в то время как экипаж Ка-29 отработал стрельбу по движущейся морской цели из крупнокалиберного пулемета.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили три беспилотника ВСУ на Купянском направлении.

Видео: Минобороны России