Минобороны: российские войска уничтожили три беспилотника ВСУ на Купянском направлении

Беспилотники были уничтожены расчетом ЗРК "Тор-М2У" в районе Котляровки.

Вооруженные силы России уничтожили три беспилотника украинских войск на Купянском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

Беспилотники ВСУ были уничтожены расчетом ЗРК "Тор-М2У" в районе Котляровки. Кроме того, российские войска нанесли поражение скопления живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Купянск и Терны.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили две атаки штурмовых групп ВСУ на Краснолиманском направлении.

Видео: Минобороны России