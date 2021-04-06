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Минобороны: российские войска уничтожили три беспилотника ВСУ на Купянском направлении

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Беспилотники были уничтожены расчетом ЗРК "Тор-М2У" в районе Котляровки.

Вооруженные силы России уничтожили три беспилотника украинских войск на Купянском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

Беспилотники ВСУ были уничтожены расчетом ЗРК "Тор-М2У" в районе Котляровки. Кроме того, российские войска нанесли поражение скопления живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Купянск и Терны.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили две атаки штурмовых групп ВСУ на Краснолиманском направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, вооруженные силы россии, купянское направление, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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