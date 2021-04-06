Минобороны: российские войска уничтожили три беспилотника ВСУ на Купянском направлении

Вооруженные силы России уничтожили три беспилотника украинских войск на Купянском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.
Беспилотники ВСУ были уничтожены расчетом ЗРК "Тор-М2У" в районе Котляровки. Кроме того, российские войска нанесли поражение скопления живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Купянск и Терны.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили две атаки штурмовых групп ВСУ на Краснолиманском направлении.
Видео: Минобороны России
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