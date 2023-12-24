Минобороны: российские войска отразили две атаки штурмовых групп ВСУ на Краснолиманском направлении

Потери противника составили до 150 военнослужащих, один танк и два бронетранспортера.

Вооруженные силы России отразили две атаки штурмовых групп украинских войск на Краснолиманском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

Атаки штурмовых групп мехбригады и бригады специального назначения ВСУ были отражены в районах Торского и Червоной Дибровы. Кроме того, российские войска нанесли удары по живой силе и технике мехбригады в районе Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 150 военнослужащих, один танк и два бронетранспортера.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли поражение живой силе и технике ВСУ на Донецком направлении.

Видео: Минобороны России