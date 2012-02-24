Минобороны: российские войска нанесли поражение живой силе и технике ВСУ на Донецком направлении

Потери противника на данном направлении составили до 250 военнослужащих убитыми и ранеными.

Вооруженные силы России нанесли поражение живой силе и технике украинских войск на Донецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

При поддержке огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем российские войска нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Красное, Клещеевка, Андреевка, Раздоловка, Марьинка, Старомихайловка. Потери ВСУ на данном направлении составили до 250 военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожено восемь минометов.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские десантники уничтожили на Днепре три моторные лодки ВСУ.

Видео: Минобороны России