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Минобороны: российские войска сорвали попытки ротации подразделений ВСУ на Южно-Донецком направлении

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Попытки ротаций подразделений противника были сорваны при поддержке артиллерии.

Вооруженные силы России сорвали попытки ротации подразделений украинских войск на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.

Попытки ротаций подразделений противника были сорваны при поддержке артиллерии в районах Урожайного, Старомайорского и севернее Приютного. Кроме того, российскиие войска уничтожили автомобильную технику и живую силу ВСУ. В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял артиллерийское орудие Д-20 и минометный расчет.

Ранее Шойгу заявил, что с начала контрнаступления ВСУ потеряли 90 тысяч человек.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, минобороны россии, ротация, южно-донецкое направление
Категории: Лента новостей, Новости России,

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