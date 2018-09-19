Минобороны: российские войска сорвали попытки ротации подразделений ВСУ на Южно-Донецком направлении

Попытки ротаций подразделений противника были сорваны при поддержке артиллерии.

Вооруженные силы России сорвали попытки ротации подразделений украинских войск на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.

Попытки ротаций подразделений противника были сорваны при поддержке артиллерии в районах Урожайного, Старомайорского и севернее Приютного. Кроме того, российскиие войска уничтожили автомобильную технику и живую силу ВСУ. В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял артиллерийское орудие Д-20 и минометный расчет.

Ранее Шойгу заявил, что с начала контрнаступления ВСУ потеряли 90 тысяч человек.

Видео: Минобороны России