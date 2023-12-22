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Минобороны: российские войска поразили опорные пункты и места скопления живой силы ВСУ на Южно-Донецком направлении

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Также российские войска уничтожили склад боеприпасов противника.

Вооруженные силы России поразили опорные пункты и места скопления живой силы украинских войск на Южно-Донецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.

Опорные пункты и места скопления живой силы двух бригад и подразделений нацгвардии противника были поражены в районах Угледара и Старомайорского. Также российские войска уничтожили склад боеприпасов. Потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, две гаубицы Д-20. одна САУ "Гвоздика", боевая машина пехоты, боевая бронированная машина и четыре единицы автомобильной техники.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-34.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, минобороны россии, опорные пункты, южно-донецкое направление
Категории: Лента новостей, Новости России,

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