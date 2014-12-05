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Минобороны: российские войска отразили две атаки штурмовых групп ВСУ на Донецком направлении

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Атаки штурмовых групп мехбригады противника были отражены в районе Курдюмовки.

Вооруженные силы России отразили две атаки штурмовых групп украинских войск на Донецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

Атаки штурмовых групп мехбригады противника были отражены в районе Курдюмовки. Также российские войска нанесли поражение живой силе и технике двух других мехбригад в районах Клещеевки ,Андреевки и Васюковки. Кроме того, войска группировки поразили склад авиационных боеприпасов на аэродроме Лазоватка, два арсенала боеприпасов и склад горючего.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли поражение штурмовым группам ВСУ на Краснолиманском направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: атака, вооруженные силы россии, вооруженные силы украины, донецкое направление, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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