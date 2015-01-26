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Минобороны: российские войска нанесли поражение штурмовым группам ВСУ на Краснолиманском направлении

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Кроме того, авиация группировки поразила два командно-наблюдательных пункта противника в Серебрянском лесничестве. 

Вооруженные силы России нанесли поражение штурмовым группам украинских войск на Краснолиманском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

Поражение штурмовым группам трех механизированных бригад нанесли огнем артиллерии в районе Торского участка. Кроме того, авиация группировки поразила два командно-наблюдательных пункта противника в Серебрянском лесничестве. Потери украинских войск составили до 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения техники и солдат ВСУ в районе Белогоровки.

Видео: Минобороны России

Теги: боевые действия, вооруженные силы россии, вооруженные силы украины, краснолиманское направление, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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