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Минобороны: российские войска нанесли удары по живой силе и огневым средствам ВСУ на Краснолиманском направлении

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Потери противника составили до 55 националистов и два автомобиля.

Вооруженные силы России нанесли удары по живой силе и огневым средствам украинских войск на Краснолиманском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центр группировки "Центр" Александр Савчук.

Удары по сосредоточению живой силы и огневых средств противника нанесла авиация группировки в районе Серебрянского лесничества. Кроме того, российские войска поразили штурмовую бригаду ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва. Потери противника составили до 55 националистов и два автомобиля.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы танков Т-72Б3.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, живая сила, краснолиманское направление, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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