Минобороны: российские войска нанесли удары по живой силе и огневым средствам ВСУ на Краснолиманском направлении

Потери противника составили до 55 националистов и два автомобиля.

Вооруженные силы России нанесли удары по живой силе и огневым средствам украинских войск на Краснолиманском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центр группировки "Центр" Александр Савчук.

Удары по сосредоточению живой силы и огневых средств противника нанесла авиация группировки в районе Серебрянского лесничества. Кроме того, российские войска поразили штурмовую бригаду ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва. Потери противника составили до 55 националистов и два автомобиля.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы танков Т-72Б3.

Видео: Минобороны России