Минобороны: российские войска нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ на Купянском направлении

Удары по живой силе и технике противника нанесли при поддержке огня артиллерии, авиации и огнеметных систем.

Вооруженные силы России нанесли поражение скоплениям живой силы и техники украинских войск на Купянском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

Удары по живой силе и технике противника нанесли при поддержке огня артиллерии, авиации и огнеметных систем в районе Синьковки. Общие потери ВСУ на данном направлении составили два автомобиля и до 25 военнослужащих.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей танков Т-80БВМ.

Видео: Минобороны России