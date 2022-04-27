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Минобороны: российские войска нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ на Купянском направлении

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Удары по живой силе и технике противника нанесли при поддержке огня артиллерии, авиации и огнеметных систем.

Вооруженные силы России нанесли поражение скоплениям живой силы и техники украинских войск на Купянском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

Удары по живой силе и технике противника нанесли при поддержке огня артиллерии, авиации и огнеметных систем в районе Синьковки. Общие потери ВСУ на данном направлении составили два автомобиля и до 25 военнослужащих.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей танков Т-80БВМ.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, купянское направление, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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