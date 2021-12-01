Минобороны: российские войска нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ на Южно-Донецком направлении

Вооруженные силы России нанесли огневое поражение живой силе и технике украинских войск на Южно-Донецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центр группировки "Восток" Олег Чехов.
Поражение живой силе и технике мотопехотной, механизированной бригадам, а также бригаде территориальной обороны противника нанесли во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией в районах Новомихайловки, Угледара и Урожайного. Потери ВСУ на данном направлении составили до 75 военнослужащих и два автомобиля.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25.
Видео: Минобороны России
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