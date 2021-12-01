Минобороны: российские войска нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ на Южно-Донецком направлении

Потери противника на данном направлении составили до 75 военнослужащих и два автомобиля.

Вооруженные силы России нанесли огневое поражение живой силе и технике украинских войск на Южно-Донецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центр группировки "Восток" Олег Чехов.

Поражение живой силе и технике мотопехотной, механизированной бригадам, а также бригаде территориальной обороны противника нанесли во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией в районах Новомихайловки, Угледара и Урожайного. Потери ВСУ на данном направлении составили до 75 военнослужащих и два автомобиля.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25.

Видео: Минобороны России