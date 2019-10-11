Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25

Экипажи штурмовиков уничтожают замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированную технику ВСУ.

Минобороны показало видео боевой работы штурмовиков Су-25 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах экипажи штурмовиков уничтожают замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированную технику ВСУ. Боевые действия велись на Южно-Донецком направлении. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. Также в военном ведомстве отметили, что после применения авиационных средств поражения экипажи Су-25 выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили четыре контратаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении.

Видео: Минобороны России