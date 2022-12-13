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Минобороны: ракетоносцы Ту-95МС переместились на оперативные аэродромы в ходе проверки сил ТОФ

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В ходе проверки экипажи ракетоносцев будут осуществлять воздушное патрулирование различных районов.

Ракетоносцы Ту-95МС и Ту-22М3 переместились на оперативные аэродромы в ходе проверки сил Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ходе проверки экипажи ракетоносцев будут осуществлять воздушное патрулирование различных районов. Они также будут обеспечивать авиационную поддержку сил ТОФ. Дозаправка самолетов будет осуществляться в воздухе от самолета-заправщика Ил-78.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили шесть украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России

Теги: минобороны россии, ракетоносцы, тихоокеанский флот, ту-95мс
Категории: Лента новостей, Новости России,

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