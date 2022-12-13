Минобороны РФ: российские ПВО сбили шесть украинских беспилотников

Также российские ПВО перехватили девять снарядов РСЗО HIMARS.

Российские средства ПВО за сутки сбили шесть украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Кременная, Пшеничное, Рубежное (ЛНР), Кирилловка и Волноваха (ДНР). Также российские ПВО перехватили девять снарядов РСЗО HIMARS.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили до 35 украинских военных на Херсонском направлении.

Видео: Минобороны России