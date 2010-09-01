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Минобороны показало кадры уничтожения воинских эшелонов с вооружением и военной техникой ВСУ

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В результате выполненных действий уничтожены до 240 боевиков противника и более 60 единиц военной техники.

Минобороны показало видео уничтожения воинских эшелонов с вооружением и военной техникой украинских войск в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах расчеты ОТРК "Искандер-М" нанесли групповой ракетный удар по двум воинским эшелонам противника. Боевые действия велись в районе населенного пункта Барвенково (ДНР). В результате выполненных действий уничтожены до 240 боевиков ВСУ и более 60 единиц военной техники. Контроль результатов огневого поражения осуществлялся с применением беспилотников "Орлан-10".

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили восемь контратак штурмовых групп ВСУ.

Видео: Минобороны России

Теги: боевые действия, вооруженные силы россии, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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