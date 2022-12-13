Минобороны показало кадры боевой работы разведывательных подразделений и расчетов буксируемых гаубиц Д-30

Благодаря артиллерийским расчетам гаубиц Д-30 была уничтожена пехота ВСУ.

Минобороны показало видео боевой работы разведывательных подразделений и расчетов буксируемых гаубиц Д-30 Воздушно-десантных войск в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах десантники обнаружили взводный опорный пункт с засевшими в нем украинскими националистами и нанесли по нему огневой удар. Благодаря артиллерийским расчетам гаубиц Д-30 была уничтожена пехота ВСУ.

В военном ведомстве отметили, что от получения цели до проведения выстрела военнослужащие затратили не более двух минут.

Ранее в Минобороны сообщили, что на Купянском направлении уничтожено 6 украинских ДРГ.

Видео: Минобороны России