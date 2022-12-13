Минобороны показало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов и групп огневой поддержки армейской авиации

Все полеты экипажи выполняют на предельно малой высоте.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей многоцелевых ударных вертолетов и групп огневой поддержки армейской авиации в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах экипажи уничтожают бронетехнику и объекты украинских войск, сопровождают воинские колонны, а также занимаются доставкой десанта и военных грузов.

Также в военном ведомстве отметили, что все полеты экипажи выполняют на предельно малой высоте, а запросы на поддержку мотострелков или танкистов приходят по несколько раз за дневную или ночную смену.

Ранее Шойгу проинспектировал штаб группировки войск "Восток" в зоне СВО.

Видео: Минобороны России