  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:25
98
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны показало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов и групп огневой поддержки армейской авиации

0 0

Все полеты экипажи выполняют на предельно малой высоте.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей многоцелевых ударных вертолетов и групп огневой поддержки армейской авиации в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах экипажи уничтожают бронетехнику и объекты украинских войск, сопровождают воинские колонны, а также занимаются доставкой десанта и военных грузов.

Также в военном ведомстве отметили, что все полеты экипажи выполняют на предельно малой высоте, а запросы на поддержку мотострелков или танкистов приходят по несколько раз за дневную или ночную смену.

Ранее Шойгу проинспектировал штаб группировки войск "Восток" в зоне СВО.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, огневая поддержка, ударные вертолеты, экипажи
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии