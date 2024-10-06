Минобороны опубликовало кадры боев за село в Курской области

В результате выполненных действий морские пехотинцы захватили трофейное вооружение западного производства.

Минобороны опубликовало видео боев за село в Курской области, в которых принимают участие военнослужащие бригады морской пехоты группировки войск "Север".

Россиийские войска уничтожают боевую технику и живую силу ВСУ, а также вытесняют боевиков противника из населенных пунктов региона. Отмечается, что с помощью беспилотников удалось обнаружить основные узлы сопротивления. В результате выполненных действий морские пехотинцы захватили трофейное вооружение западного производства.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Ка-52м.

Видео: Минобороны России