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Минобороны опубликовало кадры боев за село в Курской области

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В результате выполненных действий морские пехотинцы захватили трофейное вооружение западного производства.

Минобороны опубликовало видео боев за село в Курской области, в которых принимают участие военнослужащие бригады морской пехоты группировки войск "Север".

Россиийские войска уничтожают боевую технику и живую силу ВСУ, а также вытесняют боевиков противника из населенных пунктов региона. Отмечается, что с помощью беспилотников удалось обнаружить основные узлы сопротивления. В результате выполненных действий морские пехотинцы захватили трофейное вооружение западного производства.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Ка-52м.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, вооруженные силы россии, курская область, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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