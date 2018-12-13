Минобороны: "В Сирии не погиб ни один российский военный"

"Информация, опубликованная СМИ, является очередной фальшивкой."

В Министерстве обороны России опровергли информацию о гибели четырех военных в Сирии. В последнее время не погиб ни один военный РФ. Об этом сообщает Минобороны России.

Ранее ряд СМИ написал, что во время обстрела сирийской провинции Хама погибли четыре человека из числа военнослужащих.

Информация, опубликованная СМИ, является очередной фальшивкой. К сожалению, некоторые российские СМИ тиражируют недостоверную информацию, специально распространяемую боевиками террористических организаций в социальных сетях. Минобороны

В сентябре 2018 года все 15 военных, которые находились на борту пропавшего в Сирии Ил-20, погибли.

Видео: Минобороны/ YouTube