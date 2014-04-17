Минобороны России показало видео ракетных ударов Су-25 по военным объектам и позициям ВСУ

Российское министерство по обороне показало видео ракетных ударов боевой авиации Воздушно-космических сил РФ Су-25 по военным объектам и огневым позициям Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции. Ролик размещен в собственном Telegram-канале профильного ведомства. Специалисты заметили, сто воздушные удары России привели к ликвидации замаскированных укрепленных полевых позиций противника, а также уничтожению бронированной техники ВСУ.
Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.
пресс-служба Минобороны России
Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили пять украинских беспилотников.
Фото и видео: Минобороны России
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