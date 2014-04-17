  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:17
111
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны России показало видео ракетных ударов Су-25 по военным объектам и позициям ВСУ

0 0

На СВО авиация России ликвидировала военные объекты ВСУ.

Российское министерство по обороне показало видео ракетных ударов боевой авиации Воздушно-космических сил РФ Су-25 по военным объектам и огневым позициям Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции. Ролик размещен в собственном Telegram-канале профильного ведомства. Специалисты заметили, сто воздушные удары России привели к ликвидации замаскированных укрепленных полевых позиций противника, а также уничтожению бронированной техники ВСУ.

Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.

пресс-служба Минобороны России

Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили пять украинских беспилотников.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: вкс россии, всу, минобороны, сво, су-25
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии