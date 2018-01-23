Минобороны России показало кадры боевой работы вертолётов Ми-8 и Ка-52 на Украине

Пилот рассказал о неожиданной "находке" в виде "Бука" ВСУ.

Российское министерство по обороне показало кадры боевой работы отечественных вертолётов Ми-8 и Ка-52 в рамках специальной военной операции на Украине. Ролик размещен в официальном Telegram-канале ведомства. В кадре показан командир бригады армейской авиации, находящийся на службе в Западном военном округе. Он уточнил, что в ходе одного из полетов экипаж наткнулся на "Бук" противника. Такая ситуация удивила пилотов, так как редко десантно-воздушное судно используется как ударное.

Это было неожиданно и для нас. Хотя мы знали, где находимся: на глубину до 10 км прошли противника. Но и они тоже не ожидали. По нам пытались огневое воздействие делать, но эффект неожиданности сыграл свою роль: мы ушли без единой пробоины. военный РФ

В ходе миссии российские самолеты уничтожили зенитно-ракетный комплекс Вооруженных сил Украины, а также командный пункт и радиолокационную станцию противников.

Минобороны РФ: российские средства ПВО перехватили 16 украинских снарядов HIMARS.

Фото и видео: Минобороны России