Минобороны РФ: российские средства ПВО перехватили 16 украинских снарядов HIMARS

Российские средства ПВО перехватили 16 украинских снарядов РСЗО HIMARS. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Снаряды были перехвачены в районах Новой Каховки, Молодежного, Новоосиново и Грушевки. Также были перехвачены три снаряда РСЗО "Ольха" в районе Антоновки.
Конашенков добавил, что российские ПВО сбили 13 беспилотников и одну баллистическую ракету "Точка-У".
Ранее в Минобороны сообщили, что ВКС России сбили украинский Су-25 в Николаевской области.
Видео: Минобороны России
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