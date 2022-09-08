Минобороны РФ: российские средства ПВО перехватили 16 украинских снарядов HIMARS

Также российские ПВО сбили 13 беспилотников и ракету "Точка-У".

Российские средства ПВО перехватили 16 украинских снарядов РСЗО HIMARS. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Снаряды были перехвачены в районах Новой Каховки, Молодежного, Новоосиново и Грушевки. Также были перехвачены три снаряда РСЗО "Ольха" в районе Антоновки.

Конашенков добавил, что российские ПВО сбили 13 беспилотников и одну баллистическую ракету "Точка-У".

Ранее в Минобороны сообщили, что ВКС России сбили украинский Су-25 в Николаевской области.

Видео: Минобороны России