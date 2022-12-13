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Минобороны РФ: российские военные уничтожили радиолокатор наведения С-300 в Запорожской области
Сегодня, 14:04
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Минобороны РФ: российские военные уничтожили радиолокатор наведения С-300 в Запорожской области

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Радиолокатор был обнаружен и поражен в районе населенного пункта Микролюбовка.

Вооруженные силы России уничтожили радиолокатор наведения С-300 в Запорожской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Радиолокатор был обнаружен и поражен в районе населенного пункта Микролюбовка. Кроме того, в районе Очертенино (ДНР) был уничтожен склад артиллерийских боеприпасов механизированной бригады ВСУ.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили украинский склад с боеприпасами в ЛНР.

Фото: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, запорожская область, минобороны россии, радиолокатор, с-300
Категории: Лента новостей, Новости России,

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