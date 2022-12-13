Минобороны РФ: российские военные уничтожили радиолокатор наведения С-300 в Запорожской области

Вооруженные силы России уничтожили радиолокатор наведения С-300 в Запорожской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Радиолокатор был обнаружен и поражен в районе населенного пункта Микролюбовка. Кроме того, в районе Очертенино (ДНР) был уничтожен склад артиллерийских боеприпасов механизированной бригады ВСУ.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили украинский склад с боеприпасами в ЛНР.
Фото: Минобороны России
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