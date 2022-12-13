Минобороны РФ: российские военные уничтожили радиолокатор наведения С-300 в Запорожской области

Радиолокатор был обнаружен и поражен в районе населенного пункта Микролюбовка.

Вооруженные силы России уничтожили радиолокатор наведения С-300 в Запорожской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Радиолокатор был обнаружен и поражен в районе населенного пункта Микролюбовка. Кроме того, в районе Очертенино (ДНР) был уничтожен склад артиллерийских боеприпасов механизированной бригады ВСУ.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили украинский склад с боеприпасами в ЛНР.

Фото: Минобороны России