Минобороны РФ: российские военные поразили командные пункты двух украинских бригад теробороны

Командные пункты двух бригад были обнаружены в районах населенных пунктов Ямполовка и Зализничное.

Вооруженные силы России поразили командные пункты двух украинских бригад теробороны. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Командные пункты двух бригад были обнаружены в районах населенных пунктов Ямполовка (ДНР) и Зализничное (Запорожская область). Также Конашенков заявил, что российские войска поразили 92 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 127 районах.

Ранее в Минобороны сообщили, что боевые пловцы отряда ПДСС ТОФ отработали задачи противодействия диверсионным силам условного противника.

Фото: Минобороны России