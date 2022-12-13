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Минобороны РФ: российские военные поразили командные пункты двух украинских бригад теробороны
Сегодня, 14:32
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Минобороны РФ: российские военные поразили командные пункты двух украинских бригад теробороны

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Командные пункты двух бригад были обнаружены в районах населенных пунктов Ямполовка и Зализничное.

Вооруженные силы России поразили командные пункты двух украинских бригад теробороны. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Командные пункты двух бригад были обнаружены в районах населенных пунктов Ямполовка (ДНР) и Зализничное (Запорожская область). Также Конашенков заявил, что российские войска поразили 92 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 127 районах.

Ранее в Минобороны сообщили, что боевые пловцы отряда ПДСС ТОФ отработали задачи противодействия диверсионным силам условного противника.

Фото: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, командный пункт, минобороны россии, тероборона
Категории: Лента новостей, Новости России,

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