Минобороны РФ: российские ВС уничтожили около 2,5 тысячи объектов военной инфраструктуры Украины

В их число вошли пункты управления и узлов связи ВСУ и радиолокационные станции.

За время спецоперации Вооруженные силы РФ уничтожили около 2,5 тысячи объектов военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он уточнил, что всего было уничтожено 2 482 объекта военной инфраструктуры. В их число входят 87 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 124 зенитных ракетных комплекса и 79 радиолокационных станций. Также ВС РФ уничтожили 866 танков и боевых бронированных машин.

Ранее Мадуро обвинил НАТО в конфликте на Украине.

Видео: Минобороны России