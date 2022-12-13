Минный тральщик "Лев Чернавин" спустили на воду в Петербурге

Корабль передадут ВМФ в конце этого года.

В Петербурге на Средне-Невском судостроительном заводе спустили на воду минный тральщик "Лев Чернавин". Об этом 14 апреля рассказали в пресс-службе Смольного.

Тральщик "Лев Чернавин" стал восьмым судном нового поколения, который построили на Средне-Невском судостроительном заводе по проекту 12700 "Александрит". Разработкой проекта занималось Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз". Корабль передадут ВМФ в конце этого года.

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Фото: Piter.tv

