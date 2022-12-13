Красный Крест помогает мигрантам, прибывшим в Петербург

Юридические консультации, "горячая линия", уроки русского языка, семинары и лекции - в Санкт-Петербургском региональном отделении Российского Красного Креста на проблемы мигрантов и беженцев посмотрели с разных сторон.

В России стартовал спецпроект "Мир неравнодушных людей", в нём принимают участие 100 некоммерческих организаций из разных регионов страны. Это 100 проектов, благодаря которым становится лучше жизнь конкретных людей, и все они какое-то время назад выиграли президентские гранты – это дало возможность реализовать идею и заложить базу для ее развития. Проект "Мир неравнодушных людей" позволяет своими глазам увидеть, чем занимаются НКО, о каждом создан видеосюжет и написан журналистский материал.

Юридические консультации, "горячая линия", уроки русского языка, семинары и лекции - в Санкт-Петербургском региональном отделении Российского Красного Креста на проблемы мигрантов и беженцев посмотрели с разных сторон. Создали информационный центр по вопросам интеграции и адаптации мигрантов. Этот проект поддержал Фонд президентских грантов.

Людям были даны ответы на самые волнующие вопросы. Например, по оформлению правового статуса, доступу к социальной и медицинской помощи, образованию, трудоустройству. Детальные юридические консультации проводились по телефону "горячей линии".

Во-вторых, шли занятия по русскому языку для взрослых и детей мигрантов и беженцев. Также состоялись открытые лекции, посвящённые различным аспектам миграции, и семинары с представителями органов местного самоуправления и социальных служб.

Проект подытожила конференция "Интеграция и адаптация мигрантов и беженцев в России" для широкого круга заинтересованных лиц. А по её завершении вышел электронный сборник материалов.

Спецпроект "Мир неравнодушных людей" запущен благотворительным фондом "АиФ. Доброе сердце", все материалы доступны по ссылке.

Фото: Piter.TV