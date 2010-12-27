Минкультуры выделит зарубежным кинокомпаниям субсидии за съемки в России

Иностранные компании смогут получать компенсацию в размере от 30 до 40% потраченных средств.

Во вторник, 17 сентября, стало известно о том, что Минкультуры намерен выделять зарубежным кинокомпаниям субсидии за съемки в России. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующий законопроект уже готовят к внесению Министерством культуры РФ и Министерством экономического развития РФ.

Концепцией постановления ознакомился, мне кажется ее можно улучшить, и уже на следующей неделе мы обсудим этот вопрос с министром Орешкиным заявил Мединский

Согласно новому законопроекту иностранные компании смогут получать компенсацию в размере от 30 до 40% потраченных средств. Однако, министр Владимир Мединский считает, что это постановление требует доработок. Известно, что на этот год в госбюджете заложено 70 млн на реализацию данного проекта.

Ранее мы сообщали о том, что Козловский снимет фильм про вампиров во времена династии Романовых.

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