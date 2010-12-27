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Козловский снимет фильм про вампиров во времена династии Романовых
Сегодня, 11:52
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IRINA_CHALKINA

Козловский снимет фильм про вампиров во времена династии Романовых

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Главную роль в фильме сыграет сам Козловский.

Во вторник, 17 сентября, стало известно, что Данил Козловский намерен снять фильм "Карамора" про вампиров во времена династии Романовых. Об этом сообщил портал HorroZone.

По сюжету Романовы правят страной много веков благодаря поддержке ордена вампиров. Главную роль в фильме сыграет сам Козловский. Актер перевоплотится в анархиста Карамору, который потерял из-за вампиров невесту. Теперь он мстит нечисти. 

Примечательно, что этот проект задумывался как сериал для ТВ-3. При этом режиссером должен был выступить Илья Найшуллер.

Премьера анонсирована на 2020 год.

Ранее мы сообщали о том, что режиссер нового "Терминатора" не будет омолаживать Шварценеггера в новой части.

Фото:открытый истояник

 

Теги: кино, козловский, культура
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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