Министр здравоохранения: в новогодние праздники с особым внимание будет проходить мониторинг медорганизаций

Вероника Скворцова дала поручение Росздравнадзору провести служебную проверку по факту смерти пациентки

Министр здравоохранения Вероника Скворцова дала поручение Росздравнадзору провести служебную проверку по факту смерти пожилой пациентки в одной из больниц Санкт-Петербурга. Об этом сообщила в субботу, 6 января, пресс-служба министерства.

"В связи с появлением в СМИ сообщений о смерти пациента в одной из медицинских организаций Санкт-Петербурга министр Вероника Скворцова поручила Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения провести незамедлительную проверку по данному факту", — говорится в сообщении.

Напомним: сегодня стало известно, что 5 января 80-летнюю пенсионерку госпитализировали в предынсультном состоянии в городскую больницу №15. Однако пациентке не оказывали помощь больше пяти часов. В результате этого петербурженка скончалась.

В министерстве также отметили, что в преддверии новогодних праздников Министр дала поручение Росздравнадзору с особым вниманием проводить мониторинг медорганизаций страны и внимательно разбираться с жалобами, которые поступают от граждан, и оперативно реагировать на них.

Фото: группа ВКонтакте / Минздрав России