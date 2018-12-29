Министерство обороны опубликовало документы о блокаде Ленинграда

Раскрываются данные о Дороге Жизни.

Представители Министерства обороны опубликовали архивную информацию времен блокады Ленинграда. Сведения связаны с деталями освобождения города на Неве от фашистской блокады. Одну из основных ролей в официальных документах играет Дорога Жизни. Ранее документы были засекречены, но в честь 75-летия данного события Правительство решило сделать такой подарок ветеранам и молодому поколению.

Отметим, что в бумагах также упоминается постановление Военного совета Ленинградского фронта от 24 ноября 1941 года о начале строительства дороги через Ладогу. Получившая название "дорога Жизни" позволила местным жителям 900 дней продержаться во время блокады. По ней в город поступало пропитание, техника, оружие. Летом грузы переправляли по воде.

Фото: Piter.tv