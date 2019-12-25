Минфин почти в два раза снизит продажу валюты с 7 августа по 4 сентября

В августе бюджет России получит от нефтегазовых доходов 27,5 миллиардов рублей.

Минфин почти в два раза снизит продажу валюты из Фонда национального благосостояния с 7 августа по 4 сентября. Об этом сообщили в ведомстве.

Объём продаж упадёт до 64,9 миллиарда рублей. Каждый день на продажу валюты в указанный период будет выделятся 3,1 миллиарда рублей.

Согласно бюджетному правилу планируется продать валюты на 125,6 миллиарда рублей, по 5,7 миллиарда рублей в день.

Планируется, что в августе бюджет России получит от нефтегазовых доходов 27,5 миллиардов рублей.

Ранее Минфин предложил уменьшить траты на Госдуму и Совфед.