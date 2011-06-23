США и Китай договорились о 90-дневной паузе в мерах и что тарифы будут снижены до 10%

Скотт Бессент рассказал, что США и Китай договорились о 90-дневной паузе, в рамках которой тарифы будут снижены более чем на 100 процентных пунктов.

США и Китай договорились о взаимном сокращении тарифов до 10 процентов. Соответствующее постановление размещено в совместном заявлении сторон по результатам двухдневных переговоров по вопросам экономических отношений и торговли между США и Китаем. Мероприятие организовано в Женеве. Известно, что Вашингтон сократит на 24 процентных пункта введенные в апреле 2025 года дополнительные пошлины на товары из КНР "на первоначальный период в 90 дней".

... сохранив при этом остальную ставку адвалорной пошлины в размере 10% текст двустороннего коммюнике

Согласно опубликованному коммюнике, Пекин со своей стороны примет аналогичные меры.. Напомним, что 9 апреля американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил, что приостанавливает на 90 дней действие дополнительных импортных пошлин, введенных Вашингтоном по принципу взаимности, в отношении ряда стран и территорий. В администрации пояснили, что такая пауза связана с проведением торговых переговоров. В такой период будет действовать "универсальный тариф в размере десяти процентов. Одновременно с этим решением лидер Белого дома повысил тарифы на китайскую продукцию до 125 процентов.

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Фото и видео: YouTube / South China Morning Post