Операции будут проводиться ежедневно в течении трех недель.

В среду, 8 мая, стало известно о том, что Минфин РФ закупит валюты на 300 миллиардов рублей. Об этом сообщает "Экономика сегодня".

Операции будут проводиться ежедневно в течении трех недель. В министерстве подсчитали, что каждый день на покупку иностранной валюты будет выделяться по 16,7 миллиарда рублей.

Так, эти средства будут получены в результате действия бюджетного правила, а именно вся выручка с продажи нефти, которая дороже 40 долларов за баррель.

Кроме того, Минфин закупит иностранные деньги. Это делается для того, чтобы снизить зависимость курса рубля от волатильности нефтяных цен.

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