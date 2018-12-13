Новые формулировки закона "Об объектах культурного наследия" фактически, легализуют новодел.

КГИОП Петербурга намерен лишать здания статуса памятника без экспертизы. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

Так, ведомство подготовило поправки к федеральному закону "Об объектах культурного наследия…". По замыслу авторов документа, памятники можно будет исключать из перечня объектов наследия без историко-культурной экспертизы, а на их территории смогут производить капитальное строительство. Отметим, что это нововведение коснется тех объектов, которые взятых под охрану до 15 июля 2009 года. Помимо прочего, комитет намерен прекратить публиковать акты экспертиз в интернете.

Ведомство также планирует упразднить нормы самих экспертиз и разрешить работы по восстановлению историко-градостроительной среды.

В комитете подчеркнули, что поправки направлены на устранение излишних административных барьеров при процедуре выдачи разрешительных документов.

Ранее мы сообщали о том, что Два здания в Колпино стали объектами культурного наследия

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