Два здания в Колпино стали объектами культурного наследия

Это главный корпус и флигель Больницы, а также Школа Ижорских Адмиралтейских заводов.

В среду, 8 мая, в Колпино два здания получили статус культурного наследия. Об этом информирует КГИОП.

Новый статус получили главный корпус и флигель Больницы, а также Школа Ижорских Адмиралтейских заводов. Так, комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры включили их в единый госреестр. В ведомстве отметили, что облик построек сохранился до наших дней почти без изменений.

Главный корпус и флигель Больницы, расположен на проспекте Ленина. Здание построено для рабочих Адмиралтейских Ижорских заводов в 1907 году. В данный момент там находится СПб ГБУЗ "Психоневрологический диспансер № 6 города Колпино".

Школа Адмиралтейских Ижорских заводов построена в 1901-1903 годах. Сейчас в здании располагается ГБУ СШОР "Ижора" Колпинского района Петербурга.

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