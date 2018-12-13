В Петербурге пройдет конкурс на лучшего водителя троллейбуса

Победители повысят свой разряд и получат специальный знак отличия.

В середине мая в Северной столице пройдет финал Конкурса профессионального мастерства водителей троллейбуса. Об этом сообщает пресс-служба ГЭТ "Электротранспорт Санкт-Петербурга".

Соревнования пройдет 15 и 16 мая. Участники конкурса должны будут показать свои навыки в обслуживании маломобильных категорий пассажиров, выполнить упражнение "Объезд маршрутки", точная постановка штанг под контактную сеть.

Также конкурсанты пройдут ряд традиционных заданий: маневрирование в ограниченном пространстве, точный подъезд к остановочному пункту, упражнение "змейка", заезд в бокс, конкурс на аккуратность вождения и плавность хода "Сбереги бабушку".

Победители повысят свой разряд и получат специальный знак отличия.

Фото: ГЭТ "Электротранспорт Санкт-Петербурга".