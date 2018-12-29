Для этого депутат ждет нового главу петербургского ГУ МВД.

Виталий Милонов займется петербургскими борделями. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Для этого депутат ждет нового главу петербургского ГУ МВД.

Сейчас меняется глава петербургского ГУ МВД. Вот когда он придет, я задам ему вопрос про рекламу проституток. "Реклама проституток в Петербурге - это позор, в Москве такого даже рядом нет. Там идешь по улице, нет ни одного объявления, у нас везде висят заявил он

Также парламентарий добавил, что российское законодательство имеет ряд недостатков из-за которых тяжело решить проблемы с незаконной рекламой интимных услуг.

Бездействие полиции, а это именно оно, провоцирует реакцию со стороны людей. Когда я вижу расклейщика таких объявлений, не оставляю ему никакой возможности продолжить это дело. Если полиция не хочет реагировать, будут реагировать люди, - акцентирует внимание Виталий Милонов. – Но, как ни странно, тогда полиция будет применять свои административные меры по отношению к тем, кто препятствует расклейщикам, а не самим расклейщикам. Потому что своими действиями люди формально нарушают закон негодует Милонов

По словам депутата, начальники районных отделов в курсе, кто расклеивает листовки и где находятся подобные заведения. Однако, ликвидацией этого безобразия никто не занимается .

Понятно, что у них не хватает людей и прочего, но ликвидировать сеть публичных домов, которые контролируются организованной преступностью, которая всем известна, они обязаны. Почему опять надо звать федералов, ФСБ и т.д. Местными силами надо справляться. Город им доверил охранять порядок, значит, они должны это делать заявил парламентарий

Кроме борделей Милонов намерен разобраться с табачными магазинами, которые торгуют приспособлениями для употребления наркотиков.

Ранее мы сообщали о том, что Петербуржец представился полицейским и стал вымогать деньги от потерпевшего

Фото:Twitter/Виталий Милонов