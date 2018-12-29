Виталий Милонов займется петербургскими борделями. Об этом сообщает "Петербургский дневник".
Для этого депутат ждет нового главу петербургского ГУ МВД.
Сейчас меняется глава петербургского ГУ МВД. Вот когда он придет, я задам ему вопрос про рекламу проституток. "Реклама проституток в Петербурге - это позор, в Москве такого даже рядом нет. Там идешь по улице, нет ни одного объявления, у нас везде висят
заявил он
Также парламентарий добавил, что российское законодательство имеет ряд недостатков из-за которых тяжело решить проблемы с незаконной рекламой интимных услуг.
Бездействие полиции, а это именно оно, провоцирует реакцию со стороны людей. Когда я вижу расклейщика таких объявлений, не оставляю ему никакой возможности продолжить это дело. Если полиция не хочет реагировать, будут реагировать люди, - акцентирует внимание Виталий Милонов. – Но, как ни странно, тогда полиция будет применять свои административные меры по отношению к тем, кто препятствует расклейщикам, а не самим расклейщикам. Потому что своими действиями люди формально нарушают закон
негодует Милонов
По словам депутата, начальники районных отделов в курсе, кто расклеивает листовки и где находятся подобные заведения. Однако, ликвидацией этого безобразия никто не занимается .
Понятно, что у них не хватает людей и прочего, но ликвидировать сеть публичных домов, которые контролируются организованной преступностью, которая всем известна, они обязаны. Почему опять надо звать федералов, ФСБ и т.д. Местными силами надо справляться. Город им доверил охранять порядок, значит, они должны это делать
заявил парламентарий
Кроме борделей Милонов намерен разобраться с табачными магазинами, которые торгуют приспособлениями для употребления наркотиков.
Ранее мы сообщали о том, что Петербуржец представился полицейским и стал вымогать деньги от потерпевшего
Фото:Twitter/Виталий Милонов
Оставить комментарий