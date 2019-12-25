  1. Главная
Миллер спрогнозировал аномально холодную зиму в Европе и России
Сегодня, 11:41
Глава "Газпрома" Алексей Миллер спрогнозировал аномально холодную зиму в Европе и России. Об этом он заявил на Петербургском международном газовом форуме.

По словам Миллера, такие зимы случаются примерно раз в 20 лет. Он подчеркнул, что по всей европейской части России температура опустится до -25 градусов. Глава "Газпрома" добавил, что наступление аномально холодной зимы никак не зависит от предыдущей.

Мы знаем, что раз в 10 лет бывает холодная зима, а раз в 20 лет бывает аномально холодная зима.

Алексей Миллер, глава "Газпрома"

Ранее Вильфанд заявил, что предстоящая зима будет холоднее прошлой.

Фото: Piter.tv

