Миллер подчеркнул значимость поставок газа для украинского рынка

Глава "Газпрома" встретился с президентом России.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер обсудил в Кремле с Владимиром Путиным поставки газа в Украину. По мнению главы энергетической компании, прежде всего нужно разобраться, готово ли соседнее государство покупать российский газ по прямому контракту, сообщило "Экономика сегодня".

Контракт между Россией и Украиной истекает 31 декабря 2019 года. Из-за неопределенности продления договора Россия активно сотрудничает с европейскими странами, в их подземные хранилища "Газпром" поставит 11,4 млрд кубометров газа, что в два раза больше, чем в 2018 году.

Если Киеву и Москве удастся заключить прямой договор, то для украинской стороны стоимость ресурса может быть на 25 % ниже текущего уровня.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что для Белоруссии Россия является самым выгодным поставщиком нефти.

Фото: kremlin.ru