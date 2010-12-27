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Миллер подчеркнул значимость поставок газа для украинского рынка
Сегодня, 22:26
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Миллер подчеркнул значимость поставок газа для украинского рынка

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Глава "Газпрома" встретился с президентом России.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер обсудил в Кремле с Владимиром Путиным поставки газа в Украину. По мнению главы энергетической компании, прежде всего нужно разобраться, готово ли соседнее государство покупать российский газ по прямому контракту, сообщило "Экономика сегодня"

Контракт между Россией и Украиной истекает 31 декабря 2019 года. Из-за неопределенности продления договора Россия активно сотрудничает с европейскими странами, в их подземные хранилища "Газпром" поставит 11,4 млрд кубометров газа, что в два раза больше, чем в 2018 году. 

Если Киеву и Москве удастся заключить прямой договор, то для украинской стороны стоимость ресурса может быть на 25 % ниже текущего уровня. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что для Белоруссии Россия является самым выгодным поставщиком нефти

Фото: kremlin.ru

 

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Категории: Лента новостей, Новости России,

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