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В Ленобласти создали рабочую группу для нового кампуса СПбГУ
Сегодня, 18:47
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nadiputintseva
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В Ленобласти создали рабочую группу для нового кампуса СПбГУ

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Кампус может появиться во Всеволожске.

8 мая губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение о создании рабочей группы, которая будет контролировать стройку нового кампуса СПБГУ во Всеволожске.

Известно, что ответственным назначили председателя правительства по строительству  Михаила Москвина. В группу также вошли председатели вуза и местной администрации. Ранее  стало известно, что областной  градостроительный совет одобрительно отнесся к возможности размещения кампуса Санкт-Петербургского Государственного университета на территории бывшего Ржевского полигона около Всеволожска. Вторым подходящим вариантом посчитали поселок Варево в Гатчинском районе.

Ранее Piter.tv сообщал, что на Ваське вместо парка отдыха появится кампус СПБГУ. В конце апреля стало известно, что СПБГУ отказался от этой идеи. 

Теги: новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

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