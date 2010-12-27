В Ленобласти создали рабочую группу для нового кампуса СПбГУ

Кампус может появиться во Всеволожске.

8 мая губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение о создании рабочей группы, которая будет контролировать стройку нового кампуса СПБГУ во Всеволожске.

Известно, что ответственным назначили председателя правительства по строительству Михаила Москвина. В группу также вошли председатели вуза и местной администрации. Ранее стало известно, что областной градостроительный совет одобрительно отнесся к возможности размещения кампуса Санкт-Петербургского Государственного университета на территории бывшего Ржевского полигона около Всеволожска. Вторым подходящим вариантом посчитали поселок Варево в Гатчинском районе.

Ранее Piter.tv сообщал, что на Ваське вместо парка отдыха появится кампус СПБГУ. В конце апреля стало известно, что СПБГУ отказался от этой идеи.