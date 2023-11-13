Михаил Галустян, Борис Дергачев и Филипп Ершов на петербургской премьере сериала "жЫЫЫзнь" на ТНТ

2 октября в кинотеатре "Англетер" в Санкт-Петербурге прошла светская премьера сериала "жЫЫЫзнь". "Первобытную комедию" приехали представить авторы и актеры проекта Михаил Галустян, Борис Дергачев, Филипп Ершов, Анастасия Чиковани, Игорь Грабузов, Александра Черкасова, Ксения Гусева, Филипп Азаров. Премьера сериала в эфире ТНТ состоится 14 октября в 20.00.

Сериал кинокомпании 1-2-3 Production переносит зрителей на 33 тысячи лет назад. Вождю кровожадного племени катастрофически не хватает зрелости и опыта, и он хочет, чтобы все в племени в первую очередь считали его другом. Он старается отвлечь соплеменников от реалий ужасного мира вокруг, в борьбе с которыми он ничего не может сделать.

А на соседнем солнечном берегу реки живет счастливое племя "придурков" во главе с Вождихой, которая обеспечивает своих людей жильем и комфортными условиями. Эту идиллию видит один из жителей другого племени, и уже не хочет возвращаться назад. Теперь всё племя пасмурного берега хочет переплыть реку, но ждёт ли их там действительно лучшая жизнь, или это просто красивая картинка?

Режиссёрами проекта выступили Эмиль Никогосян ("Идеальная семья", "Чемпионы") и Александр Бойков ("Отпуск", "Миша портит все"). Главные роли в проекте исполнили Михаил Галустян, Светлана Ходченкова, Борис Дергачев, Петр Скворцов, Андрей Федорцов и другие.

Продюсеры ТНТ: Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Борис Ханчалян и Марина Разумова.

Продюсеры 1-2-3 Production: Елена Торчинская, Иван Голомовзюк и Владимир Шапошников.

Продюсеры PREMIER: Макар Кожухов и Марина Катая.

Всё, что зрители увидят на экране – это всего лишь хороший, смешной и трогательный сериал. Он о добрых и светлых людях, которые пребывают в поисках любви, понимания и счастья! Эмиль Никогосян, режиссер сериала

Сериал "жЫЫЫзнь" получился не только смешным, социальным, глубоким и трогательным. Честно скажу, для меня это важная премьера. Спасибо всей съемочной группе и замечательному актерскому составу! Михаил Галустян, актер

Сериал откровение, в котором мы поднимаем очень понятные и близкие всем темы, которые не всегда можем обсудить или озвучить, считая это мелочью. Однако важно напоминать об этом себе и зрителю о таких простых истинах из которых и состоит наша жизнь! Филипп Азаров, актер

Фото: ТНТ