Появилось видео задержания мигранта-насильника в Мурино

Его остановил бдительный мужчина.

Гражданин Узбекистана пытался изнасиловать 18-летнюю девушку в подъезде дома в Мурино 24 апреля. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Его остановил бдительный мужчина. Он задержал и "наказал" мигранта до приезда полиции. Инцидент произошел около 17 часов. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту попытки изнасилования. Подозреваемый находится под стражей.

Ранее сообщалось, что в Хакасии осудили таксиста-маньяка, который насиловал и убивал пассажирок.

Фото и видео: Девяткино LIVE