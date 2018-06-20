  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 17:38
386
alexandra08
Код вставки плеера

Появилось видео задержания мигранта-насильника в Мурино

0 0

Его остановил бдительный мужчина.

Гражданин Узбекистана пытался изнасиловать 18-летнюю девушку в подъезде дома в Мурино 24 апреля. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Его остановил бдительный мужчина. Он задержал и "наказал" мигранта до приезда полиции. Инцидент произошел около 17 часов. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту попытки изнасилования. Подозреваемый находится под стражей.

Ранее сообщалось, что в Хакасии осудили таксиста-маньяка, который насиловал и убивал пассажирок.

Фото и видео: Девяткино LIVE

Теги: мигрант - насильник, мурино
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 1 )

Плюс
+1
Минус
Аноним
Сегодня 18:33

Лучше вы показали бы как он пытался изнасиловать.   Может просто поссорились??

Пожаловаться | Редактировать | Удалить | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии